Índia: 32 pessoas que iam para casamento morrem em acidente de ônibus

Cerca de 32 pessoas morreram em um acidente de ônibus enquanto iam para uma festa de casamento. O caso aconteceu no distrito de Pauri Garhwal, na Índia. Segundo o site Indian Express News, a queda aconteceu após o motorista perder o controle do veículo durante uma curva e acabar despencando em um desfiladeiro.

O acidente ocorreu na noite desta terça-feira (4), mas toda a operação de resgate só chegou ao fim na manhã de quarta-feira (5). Inicialmente apenas 25 mortes haviam sido confirmadas, mas após a missão de resgate terminar, o número foi atualizado para 32, pelas autoridades locais.

O ônibus, que estava seguindo de Haridwar para a cidade de Kadagaon, situada no distrito de Pauri, caiu em um desfiladeiro de 500 metros de profundidade por volta das 20h, próximo a vila de Simdi, na área de Dhumakot.

De acordo com Força Estadual de Resposta a Desastres (SDRF), a equipe que estava trabalhando no acidente conseguiu resgatar 30 mortos e 20 feridos, porém, duas pessoas acabaram não resistindo e morreram a caminho do hospital.

Pushkar Singh Dhami, ministro-chefe de Uttarakhand, afirmou que o governo tomou todas as providências para que o resgate e a assistência aos feridos seja feita da melhor maneira.

