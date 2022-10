Vídeo registra motorista desatenta antes de capotamento

Imagem de câmera de segurança mostra o momento, na manhã desta quarta-feira (5), em que a motorista de um Ford Fusion não respeita a sinalização, avança a preferencial e colide com um Jeep Renegade que acabou capotando em seguida.

A motorista do Fusion ficou levemente ferida e foi encaminhada para a unidade de saúde mais próxima, enquanto os três ocupantes do Jeep não ficaram feridos e tiveram que sair do veículo pelo teto solar.

A batida aconteceu no cruzamento da Avenida Hiroshima com a Rua Miguel Leteriello, na região do Bairro Carandá Bosque, em Campo Grande. Acesse também: Bombeiros apagam fogo debaixo do viaduto da Av. Salgado Filho

Com informações do repórter Willian Leite