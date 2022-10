PMA captura bugiu em bairro da Capital

A Polícia Militar Ambiental de Campo Grande capturou, na noite de ontem (5), um Bugiu nas proximidades da rua Toro no bairro Zé Pereira. Uma mulher que morava próximo ao local acionou a PMA quando avistara o animal ferido ao chão, depois de descer de uma árvore.

Os Policiais Militares Ambientais foram ao local rapidamente e capturaram o animal, um macho adulto, da espécie Alouatta seniculus (bugio). O animal apresentava vários ferimentos, principalmente, na cauda, inclusive com miíase (larvas), aparentemente causado por briga com outros animais. Foram tomados todos os cuidados para que a captura e remoção não agravasse ainda mais o quadro do animal.

O bugiu foi encaminhado para atendimento médico veterinário no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS). Logo que os veterinários o liberem, o animal será devolvido ao seu habitat natural, longe de área urbana.

Animais Silvestres em ambiente urbano

É comum vermos histórias de pessoas que encontraram animais silvestres em suas casas. Há relatos desde morcegos, corujas, macacos, gambás, preguiças, capivaras até cobras, jacarés e felinos.

Se encontrar um animal silvestre no ambiente urbano, a recomendação é sempre procurar ajuda especializada junto aos órgãos ambientais da sua cidade. Para sua segurança e segurança do animal, não tente capturá-lo por conta própria.

Em quaisquer dos casos, a Polícia Militar é sempre um órgão facilitador que pode acionar a patrulha ambiental, se existir, ou indicar o serviço especializado, na falta.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.