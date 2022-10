MS tem superávit na balança comercial nos sete primeiros meses de 2022

De janeiro a setembro de 2022, Mato Grosso do Sul apresentou superávit na balança comercial, com um saldo positivo de US$ 3.705 milhões, representando um valor superior de 3,31% em relação ao mesmo período do ano passado. Foram US$ 6.273.117 em exportações nestes primeiros sete meses, contra US$ 2.567.313 de importações anteriores.

Segundo o levantamento feito pela Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), os valores que se referem a balança comercial tiverem crescimento a partir de março, e foram se consolidando durante os meses seguintes.

A soja continua sendo o destaque entre os produtos mais exportados, representando 30,87% de toda a exportação do Estado em valores, mesmo tendo tido uma diminuição de 5,93% em relação ao mesmo período de 2021. A celulose ficou em segundo lugar, tendo uma participação de 17,46%, ainda que também tenha tido uma redução de 3,44% em termos de valores. Em seguida aparecem carne de bovinos, óleos e gorduras vegetais e animais.

Já em relação as importações de Mato Grosso do Sul, o gás boliviano está na liderança, representando 41,45% da pauta nestes sete meses, figurando acima dos valores do ano passado, que eram 36,43%. Em seguida aparecem os produtos químicos inorgânicos (26,19%), produtos de metalurgia (6,09%) e adubos e fertilizantes (4,99%).

O levantamento ainda mostra que os produtos de exportação tem como principal destino a China (39,08%), seguido pelos Estados Unidos (5,86%), Países Baixos (4,6%) e Argentina (4,56%). Já a Índia e o Japão foram os países que tiveram o maior aumento de exportação em relação a 2021. Três Lagoas continua sendo o principal município exportador, representando 31.03% dos valores exportados.

Veja também: Sesau investiga suspeita de criança infectada com Monkeypox em Emei da Capital

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.