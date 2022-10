Imagine Dragons anuncia adiamento da turnê na América Latina

A banda Imagine Dragons anunciou hoje (17) através de suas redes sociais, que todos os shows da turnê na América Latina serão adiados para novas datas. O adiamento ocorre por orientações médicas, pois o vocalista, Dan Reynolds, está enfrentando hemorragia nas cordas vocálicas e entorse no joelho.

Em publicação oficial, a banda conta que “Dan está lutando com uma hemorragia nas cordas vocais e um nódulo desde a última turnê, e ele foi alertado por seu médico que seguir agora poderia causar uma ruptura e prejudicar irreparavelmente sua voz.”

Ainda é revelado que Dan agora está lidando com uma entorse bastante séria no joelho, exigindo uma mobilização e reabilitação por algum tempo.

Eles finalizam dizendo que irão manter todos atualizados à medida que tiverem novas datas, e que o reembolso será disponibilizado para aqueles que não puderem comparecer nas novas datas.

