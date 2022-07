Imagine Dragons lança novo álbum “Mercury Acts 1 & 2”

A banda Imagine Dragons lançou na madrugada de hoje (1°) em todas as plataformas digitais, seu novo álbum intitulado “Mercury -Acts 1 & 2”.

O projeto é continuação de seu último álbum “Mercury Act 1”, lançado em 2021. Com as novas 16 faixas do “Act 2″, o disco totaliza 32 músicas.

No instagram da banda, o vocalista Dan Reynolds comentou sobre o projeto.

” Eu adiei explicar esse disco o máximo que pude. O que pode ser dito sobre o luto? Não há palavra ou frase para explicar o que acompanha a perda de alguém que você ama. O Act de Mercury foi focado principalmente no choque de perder um ente querido. A sensação imediata de vazio. Algo que era de grande valor para você agora se foi, e a dor deixada em seu rastro é esmagadora. Você tenta preenche-lo com outra coisa? Você tenta esquecê-lo. Você não pode substituí-lo.”

Dan explica que o Act 2 se concentra principalmente na vida após a perda, onde você possui obrigações a cumprir, pessoas para cuidar, um trabalho, uma vida própria. O vocalista ainda diz que a única esperança dele é que este disco traga alguma sensação de paz em cada um.

“Este disco não é sobre a morte, mas sim sobre a vida. Que cada dia seja o seu melhor. Que este registro lhe traga alegria. Espero que sim. Tem me trazido alegria. E você me traz alegria. Obrigado por ouvir por todos todos esses anos. Envio-lhe todo o meu amor”, finaliza Dan.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Imagine Dragons (@imaginedragons)

Escute “Mercury Act 1 & 2” aqui:



Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.