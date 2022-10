Benzema conquista Bola de Ouro, prêmio de melhor da temporada

Em uma das maiores reviravoltas já registradas no futebol europeu, o jogador que era sombra de Cristiano Ronaldo e se tornou um pária do futebol francês foi escolhido o melhor do mundo pela revista France Football. Nesta segunda-feira (17), Karim Benzema ganhou a Bola de Ouro, prêmio dado pela publicação para o principal craque da temporada.

“Desde que eu era criança, sempre foi um sonho ganhar a Bola de Ouro”, Benzema já havia dito no ano passado, em entrevista ao diário espanhol AS. “É um sonho da maioria dos jogadores. É verdade que o futebol é esporte coletivo, mas, quando você ajuda a sua equipe a vencer, é protagonista nos triunfos e anota gols decisivos, é natural que aspire vencer a Bola de Ouro.”

Na temporada 2021-2022, encerrada em maio, ele marcou 44 gols em 46 partidas. Foi fundamental para as conquistas do Real Madrid na liga espanhola e na Liga dos Campeões. O principal momento foi nas oitavas de final da competição europeia, quando anotou três vezes em 17 minutos para eliminar o Paris Saint-Germain (FRA).

Benzema se tormou o quinto francês a ganhar o prêmio criado em 1956. Antes dele, Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984 e 1985), Jean-Pierre Papin (1991) e Zinedine Zidane (1998) também venceram.

A quase um mês da Copa do Mundo no Qatar, Benzema, capitão do Real Madrid, é peça fundamental da seleção francesa, atual campeã e uma das favoritas ao título. E qualquer um que previsse há quatro anos que o centroavante seria o melhor do planeta seria ridicularizado.

Outras premiações

Na premiação da melhor jogadora, o favoritismo da meia espanhola Alexia Putellas foi confirmado. Melhor do mundo da Fifa em 2021, ela venceu a Bola de Ouro pelo segundo ano consecutivo.

No início da cerimônia, o brasileiro Raí subiu ao palco para entregar o prêmio Sócrates, em homenagem a seu irmão, meia do Corinthians e da seleção brasileira, morto em 2011. A iniciativa foi criada para premiar jogador envolvido em causas sociais. O primeiro ganhador foi Sadio Mané, que pagou a construção de escolas e hospitais em sua vila natal, no Senegal.

“O Sócrates representa ideais para um mundo mais justo, que valoriza a democracia, para criar um mundo melhor. O futebol é um aporte importante para isso. Este símbolo será eterno. Para isso, vamos pensar sobre a decisão importante que faremos nos próximos dias no nosso país. Nós sabemos de que lado ele estaria”, disse Raí, que foi ídolo do Paris Saint-Germain.

O Troféu Kopa, para o melhor jogador sub-21 foi para o meia espanhol, Gavi, 18, do Barcelona. O polonês Robert Lewandowski, do Barcelona, foi escolhido para levar o prêmio Gerd Muller, de melhor atacante da última temporada.

Sem nenhuma surpresa, o belha Thibaut Courtoi, do Real Madrid (ESP), ficou com o prêmio Lev Yashin, para o melhor goleiro. Acesse também: Luva de Pedreiro marca presença no prêmio Bola de Ouro com terno verde

Com informações da Folhapress, por ALEX SABINO