Oficinas sobre vitrine virtual e ficha técnica para moda vão até terça-feira

Workshops fazem parte da 1ª Semana Autoral de Moda de MS e são gratuitos

Começa nesta segunda-feira (17) a 1ª Semana de Moda Autoral de MS, que terá oficinas, palestras, rodas de conversa, desfiles de 11 marcas de Mato Grosso do Sul e apresentações culturais. O evento começa hoje com as oficinas “Vitrine que Vende” e “Ficha Técnica”, ambas gratuitas.

A oficina “Vitrine que Vende”, ministrada pela consultora de gestão e negócios de moda Juliana Gambim, focará em como as marcas se apresentam em suas mídias sociais, para que sua assinatura seja reconhecida em todas as plataformas. Ela será hoje, das 14h às 16h e acontece no Senac HUB Academy, localizado Rua do Parque, 75, Centro.

“Vitrine não é só o que é apresentado no espaço físico das lojas, também é toda forma de exposição que a marca possui, seja física ou virtual. A exposição virtual, inclusive, foi um fator que a própria pandemia acelerou”, explica Juliana.

A oficina será voltada para o Instagram, Facebook e Whatsapp, mostrando como a marca deve se posicionar nessas redes. “É importante que se tenha uma única linguagem, pois assim, se eu conhecer a loja física, virtual ou redes sociais, conseguirei identificá-la por ter uma linguagem única, uma unidade visual. Se isso não acontecer, posso atrair um público que não irá consumir na minha loja, ainda mais porque atualmente existem muitas lojas com mesmo nome ou nomes parecidos”, afirma a consultora.

“Vitrine que Vende” não é direcionada exclusivamente para estilistas ou lojistas. Segundo Juliana, qualquer pessoa que vende um serviço pelas redes sociais pode participar da oficina, já que devem se preocupar em como se expõem. As inscrições podem ser feitas gratuitamente AQUI.

Já a oficina “Ficha Técnica” é voltada para profissionais da moda. Os alunos irão aprender sobre acabamentos, classe de pontos, como criar e preencher uma ficha técnica de um produto, modelagem e acabamento corretamente. Ela começa hoje, a partir das 18 horas, na Fatec Senai, que fica na rua Engenheiro Roberto Mange, 194, Amambai. O segundo dia será no mesmo horário e local.

“A ficha técnica é como se fosse uma receita, um documento relativo à produção da roupa. Ela é muito importante para que se tenha uma melhor qualidade e padronização das peças. Quem tem isso pode mandar para qualquer costureira, costureiro, fábrica, que se manterá o padrão, ponto, acabamento”, detalha a estilista e professora do vestuário Luane Sales, que ministra a oficina.

Durante as aulas, os participantes aprenderão sobre maquinário, sobre os pontos e ainda conhecerão o Senai empresa, que sorteará aulas de modelagem. No segundo dia, a proposta é levar uma peça para montar a ficha técnica, onde irão ler e interpretar as informações para levar à produção da roupa.

A 1ª Semana de Moda Autoral de MS segue até sábado (22), com programação intensa. Mais informações na página @modautoralms no Instagram.