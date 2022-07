Homem que matou sete pessoas é executado no Japão

Foi confirmada pelas autoridades do Japão, nesta terça (26) a execução de Kato Tomohiro. O homem foi condenado após esfaquear e matar sete pessoas, há 14 anos atrás. O crime ocorreu na região comercial de Akihabara, em Tóquio.

No ano de 2008, no mês de junho, Tomohiro avançou com um caminhão contra a multidão, em seguida, começou a esfaquear transeuntes de maneira descontrolada. Ao todos 10 pessoas ficaram feridas e 7 vieram a óbito.

Kato tentou uma apelação, mas foi rejeitada pela Suprema Corte, em 2015, finalizando a pena de morte que foi decidida em instâncias inferiores. O juiz responsável por presidir o julgamento declarou que a gravidade do crime não deixava qualquer margem para clemência. O local da execução foi a Casa de Detenção de Tóquio, onde o homem estava preso durante os anos de espera pela sentença.

Essa é a segunda vez que a execução de pena de morte é realizada pelo atual governo do primeiro-ministro Kishida Fumio, no Japão. A primeira ocorreu em 2021, onde 3 homens foram enforcados. Yasutaka Fujishiro, 65 anos, foi condenado por assassinar sete pessoas, entre elas sua tia, primos e vizinhos em 2004; Mitsunori Onogawa, 44 e Tomoaki Takanezawa, 54 foram responsáveis pela morte de dois funcionários em uma casa de panchiko, um jogo de azar, em 2003.

