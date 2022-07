Quadrilha com menor de idade é presa durante furto em casa no Carandá Bosque

Uma quadrilha foi presa em flagrante na noite desta segunda-feira (25) no momento em que arrombavam uma casa no bairro Carandá Bosque. Dois jovens de 18 e 27 anos foram encaminhados para a delegacia e um menor de 17 anos foi apreendido.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta das 16h30, policias faziam rondas na região do Carandá Bosque quando perceberam um portão de elevação de residência parcialmente aberto. Na frente do local um veículo estava estacionado, e as equipes observaram que o carro era semelhante em modelo e cor a outras ocorrências de furto na região do mesmo bairro que utilizavam o mesmo tipo de veículo.

Dentro do carro estava apenas o condutor que durante abordagem alegou ser motorista de aplicativo e que aguardava o embarca de uma passageira. No momento em que as equipes solicitaram os documentos do veículo, o motorista demonstrou nervosismo e disse não ter.

A policia então vistoriou o veiculo e identificou duas placas diferentes, sendo que uma delas estava dentro do porta malas. Ao entrar na casa, dois suspeitos foram encontrados, e o local estava revirado. Com eles foi apreendidos três chaves de fenda utilizadas para praticarem os arrombamentos. Diversos itens já estava separados pelos assaltantes como eletrônicos e outros objetos de valor.

Eles admitiram o roubo e um deles disse a policia que em sua casa havia outros objetos adquiridos de furtos passados. Itens foram apreendidos pela policia e o caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro como adulteração de sinal identificador de veículo, associação criminosa, corrupção de menor de 18 anos, furto com destruição de obstáculo e furto mediante concurso de pessoas.