Varíola dos macacos: Japão emite alerta de nível 1 para a doença

O Japão emitiu nesta segunda (25), para Tóquio, um alerta de nível 1 sobre a varíola dos macacos. Esse alerta é o nível mais baixo na escala japonesa, que vai até 4.

De acordo com as autoridades governamentais, a população japonesa precisa tomar medidas meticulosas para não se infectar com a doença. Para as pessoas que irão viajar para o exterior ou permanecer fora do Japão, a atenção precisa ser redobrada.

A OMS (Organização Mundial da Saúde), já havia declarado a varíola dos macacos como “emergência de saúde pública de preocupação internacional, nesta sexta (23).

No Brasil, já se somam mais de 600 casos confirmados da doença. São Paulo se configura como a cidade com mais casos do país, totalizando mais de 500. Mato Grosso do Sul conta com apenas um caso confirmado e 5 sob suspeita.

A varíola dos macacos é transmitida principalmente pelo contato íntimo e a troca de secreções entre pessoas. Pode ocorrer também pelas vias respiratórias, porém é mais raro.

Os sintomas da varíola variam entre: febre, dor de cabeça, arrepios, dor nas costas e muscular, erupções cutâneas, entre outros. Uma grande parcela dos casos não é letal, mas em pessoas com comorbidades a infecção pode se manifestar de forma mais grave.

