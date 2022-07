Há quatro meses em Campo Grande, a família de Sthefany Petuna, 23 anos, está passando por dificuldades aqui na cidade após o marido, que trabalha com serviços gerais, ficar sem emprego fixo. Com duas crianças e sem emprego, família pede ajuda para conseguir se sustentar.

Ela relata, em mensagem enviada ao portal O Estado Online, que a família estava vivendo inicialmente em um abrigo, e que não poderiam ficar mais tempo no local. Então foram em busca de um local para a família morar.

“Estávamos em um abrigo e alugamos uma casa no valor de R$ 450 reais. Meu esposo infelizmente não conseguiu emprego fixo. E estamos precisando de doações, como alimentos, roupas. Temos duas crianças, a menor já nasceu no hospital aqui da cidade e também precisamos de fraldas para ela”, conta.

Sthefany, é boliviana, e o esposo colombiano. E durante os quatro meses em que estão aqui na cidade buscam uma oportunidade para cuidarem da família. No local eles possuem apenas um fogão e um colchão, as roupas estão guardadas em sacolas e ficam no chão do quarto e cozinha.

“Não temos gás para poder cozinhar, dormimos os quatro no mesmo colchão, eu meu marido e nossos filhos. Minha bebê nasceu prematura e está tomando fórmula. Até agora não consegui comprar o leite para ela. A outra bebê de 1 ano e meio está precisando também de fraldas. Alugamos essa casa recentemente e só pagamos a metade ainda do aluguel. Precisamos muito de ajuda”, desabafa.

Quem tiver interesse, a família precisa de doações como: Fralda RN, Fralda G, Leite Nan Supreme 1, alimentos, roupas, móveis. Veja o pedido no vídeo abaixo:

Uma amiga da família ficou responsável por organizar e receber as doações via Pix. Aos que desejarem realizar doações para a família, como roupas, alimentos, móveis e fraldas infantis, podem entrar em contato através do telefone (67) 99191-4704 (Sthefany) ou realizar doações através do Pix (67) 99248-9925 (Gisele).

