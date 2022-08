Guerra da Ucrânia: Rússia diz que “não há base” para negociações de paz

A Rússia informou nesta segunda (8), que “não há base” para as negociações de paz com a Ucrânia, após a Turquia realizar uma nova tentativa de intermediar um diálogo. As conversas estão pausadas desde março, quando os países se encontraram em Istambul.

Naquela ocasião, a Ucrânia teria se comprometido em não entrar na Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), mas para isso, exigiu garantias de segurança de potências internacionais e o caminho livre para ingressar na União Europeia.

Essa não é a primeira vez que a Turquia se oferece para sediar uma reunião entre os presidentes da Ucrânia e Rússia, mas essa opção foi rejeitada por Moscou. Em outra tentativa, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan já havia conseguido realizar um acordo entre os países para a exportação de grãos da Ucrânia no Mar Negro, que havia sido bloqueado pela Rússia.

Segundo Dmitry Peskov, porta-voz de Kremlin, o encontro entre Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin só irá acontecer se os negociadores fizerem “seu dever de casa”. Na mesma entrevista, o porta-voz também pediu para os países que tiverem influencia na Ucrânia a pressionarem para os bombardeios da usina nuclear de Zaporizhzhia cessarem.

Neste mesmo final de semana, a agência nuclear da ONU já havia pedido o fim imediato das ações militares russas perto desta mesma usina e afirmou que havia risco de um desastre nuclear. De acordo com a Ucrânia, partes das instalações teriam sido gravemente danificadas por forças militares.

O Ministério da Defesa do Reino Unido afirmou que a Rússia estaria usando a área para lançar ataques, pois poderia se aproveitar do “status protegido” da usina para reduzir o risco de ataques noturnos das forças ucranianas.

