Athletico-PR vence com virada no último lance e se mantém no G4

O Athletico-PR venceu o Atlético-MG por 3 a 2, na tarde deste domingo (8), no Mineirão. O time de Felipão conseguiu a vitória de virada, no último lance da partida. Antes, o Furacão ficou 2 vezes atrás do placar, mas graças ao inspirado Vitor Rocha, o clube conseguiu superar as adversidades e alcançar o G4.

Cria do Cruzeiro, o jovem atacante do Furacão marcou duas vezes, sendo o primeiro deles um golaço, e praticamente tirou o atual campeão nacional da corrida pelo título de 2022. O Galo precisava vencer, já que mais cedo o líder Palmeiras fez 3 a 0 no Goiás e abriu 13 pontos de vantagem. Após a derrota, nem o mais otimista dos torcedores parecem confiar em um título do Brasileirão.

Como foi o jogo

Felipão poupou vários titulares no Athletico por causa do jogo decisivo, com o Estudiantes, na quinta-feira, em La Plata, pela Libertadores. O time saiu perdendo. Aos 30 minutos da primeira etapa, Igor Rabelo fez de cabeça para os donos da casa. O time paranaense ainda não jogava bem. Com poucas oportunidades de criação, o galo soube utilizar melhor a posse de bola.

O Athletico-PR não fez alterações no intervalo. Quem voltou diferente foi o atacante Vitor Roque, que tinha sido pouco acionado no primeiro tempo e precisou de menos de um minuto para mudar tudo na segunda etapa. O jogador recebeu um passe perto da grande área, driblou o marcador duas vezes e bateu de chapa, no ângulo.

A resposta do galo veio logo após alguns minutos. Aos 8, a bola rebateu na área e sobrou para Pavon. O jogador bateu firme, sem chances para o goleiro. Porém, a vantagem não durou quase nada.

No minuto seguinte, após jogada pela direita, Vitor Roque apareceu na pequena área para completar de primeira e empatar de novo.

Felipão foi ajustando o Athletico-PR ao longo do segundo tempo. Colocou Khellven com Canobbio pela direita quando Cuca apostou em Keno e Ademir pela esquerda. Percebeu que Hulk estava puxando um dos zagueiros para fora da área e abrindo espaço. Com isso, colocou Pedro Henrique para deixar um trio na zaga e dar mais liberdade para a saída em um possível contra-ataque.

O duelo foi decidido de forma eletrizante. O Furacão recuperou a bola na defesa, aos 50 minutos e saiu em contra-ataque. Alex Santana lançou Khellven, que chegou à área, driblou a marcação e rolou para Canobbio completar para as redes.

Próximos compromissos

A grande vitória fora de casa dá um gás para o time paranaense, que decide na quinta-feira (11), fora de casa, uma vaga na semifinal da Libertadores. O adversário será o Estudiantes, da Argentina. No primeiro duelo, a equipe estrangeira arrancou um empate sem gols com o time comandado por Felipão.

Já o Galo, de Cuca, também definirá seu futuro na competição fora de casa. No caso, encara o Palmeiras, em São Paulo, na quarta (10), após empate por 2 a 2 no jogo de ida.

