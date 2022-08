Jovem é assassinado com tiros na cabeça em bar de MS

Um homem de 19 anos foi morto a tiros na noite de ontem (7), em um bar localizado no bairro Jardim Primavera, em Itaquiraí, 402 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi atingida com cinco tiros, chegou a ser socorrida, mas não resistiu ao ferimentos.

O crime ocorreu por volta das 21h, a vítima e o autor estavam em um bar quando por motivos ainda desconhecidos o homem efetuou cinco disparos contra o jovem que atingiram a cabeça, tórax e perna. Ele foi socorrido, mas morreu no hospital.

Conforme o boletim de ocorrência, testemunhas que estavam no bar relataram que o autor é conhecido como Reinildo. A Polícia Militar foi até ao local do crime, mas não encontro capsulas ou outra prova que possa levar a identificação do autor.

Após o ocorrido, policiais realizaram rondas na região e seguem a procura do homem que efetuou os disparos.

