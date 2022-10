Associação da Capital oferece curso para quem busca trabalho no fim de ano

A ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande) abriu inscrições para o curso Abre Vagas, com 160 vagas disponíveis para capacitações gratuitas para pessoas que estão fora do mercado de trabalho mas buscam se qualificar. O objetivo é preparar os interessados para atender a demanda do comércio para mão de obra neste fim de ano.

São três opções de turmas, em horários e locais diferentes. De 17 a 21 de outubro, o curso acontece das 7h30 às 11h30, na sede da Associação Comercial, localizada na Rua 15 de Novembro, 390, Centro. Nos mesmos dias também haverá uma turma noturna, das 19h às 21h30, no Instituto Guataverá, situado na Rua Indianápolis, 2192, Jardim Noroeste.

Na semana dos dias 24 a 28 de outubro, a capacitação ocorre das 19h às 21h30, na Associação de Moradores do Parque Residencial Maria Aparecida Pedrossian (Amape), localizada na Av. Orlando Darós, 279.

O curso Abre Vagas é realizado a 10 anos em Campo Grande, e trabalha o relacionamento intra e interpessoal, a autoestima, maneiras de atender com excelência e as técnicas de vendas para encantar o cliente, bem como, a importância do trabalho em equipe. Além disso, técnicas de marketing pessoal e instruções de como ter uma comunicação assertiva serão repassadas aos participantes.

Ao final da capacitação, os currículos dos participantes ficam disponíveis para empresários associados da Associação Comercial, aumentando as chances de contratação.

As inscrições para o Abre Vagas devem ser feitas presencialmente nos locais dos cursos, durante o horário comercial. Basta levar documento pessoal com foto. Mais informações pelos telefones pelos telefones da ACICG (67) 3312-5058 e 98405-4600.