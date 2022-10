Brasil investiga 1º caso suspeito de Poliomielite após erradicação da doença

A Sespa (Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará) notificou ao Ministério da Saúde nesta semana, que investiga uma suspeita de Poliomielite, conhecida como Paralisia Infantil, em um menino de três anos de idade, no município de Santo Antônio do Tauá, região nordeste do Estado.

A secretaria ainda pondera que outros diagnósticos não foram descartados, como Síndrome de Guillain Barré. A suspeita de Poliomielite ocorre devido a detecção do poliovírus nas fezes do paciente, em exame realizado pela apresentação de sintomas como paralisia nos membros inferiores.

A criança teria apresentado os sintomas em 21 de agosto, com febre, dores musculares, mialgia e quadro de paralisia flácida aguda, o sintoma mais característico da Poliomielite. Após perder a força nos membros inferiores, ela foi levada pela responsável até uma UBS (Unidade Básica de Saúde) em 12 de setembro. Agora o paciente se recupera em casa e a pasta atua para investigar o caso.

Em MS

No estado a Campanha de vacinação contra a Poliomielite, realizada entre oito de agosto a 30 de setembro, alcançou apenas 55,7% da cobertura vacinal. O número esta abaixo da meta designada pelo Ministério da Saúde, que é de 95% do público infantil.

Em Campo Grande a adesão, até o dia 29 de setembro foi preocupante. Apenas 21% do público-alvo da campanha, que são crianças entre 1 e 4 anos de idade receberam a dose de reforço. Para a imunização completa, a criança deve receber três doses injetáveis, aos 2, 4 e 6 meses de idade e duas por via oral, aos 2 e 4 anos.

Na fronteira, o Ministério recomenda o fortalecimento da vacinação. Para isso, sete cidades que fazem fronteira com MS farão parte do calendário nacional com a campanha de vacinação contra a Pólio: Corumbá entre os dias 13 e 22 de outubro, que faz fronteira com a Bolívia e as cidades de Porto Murtinho, Bela Vista, Ponta Porã, Coronel Sapucaia, Paranhos e Mundo Novo, que fazem fronteira com o Paraguai, devem iniciar a vacinação dia 19 de novembro até o dia 28.

Com informações da repórter Suelen Morales – Jornal O Estado MS.