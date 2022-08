Forte seca revela pegadas de dinossauros nos EUA

Como consequência do forte verão que os Estados Unidos tem enfrentado, pegadas de dinossauros com mais de 113 milhões de anos foram encontradas em um rio que secou, no parque do Texas, no país.

As marcas, que foram consideradas as mais antigas já encontradas em 2022, estão localizadas no rio Paluxy, dentro do Parque Estadual do Vale dos Dinossauros. As pegadas formam uma espécie de caminho, com cerca de 10 passos, se configurando como a maior trilha já descoberta no parque e possivelmente, da América do Norte. O tamanho e a extensão das pegadas não foram divulgadas pelo parque.

De acordo com Jeff Davis, superintendente do parque, os dinossauros responsáveis pelas pegadas são os acrocantossauros, que podiam chegar a 4,5 metros de altura e pesar até sete toneladas. Porém, com o fim do verão, e possivelmente da seca extrema, a expectativa é que o nível do rio suba e as pegadas ficarão submersas novamente. “Esta é a natureza do rio”, afirmou o diretor.

Porém, essa não é a primeira vez em 2022 que locais aparecem como consequência da seca extrema que os países estão passando.

Na Espanha, uma estrutura de rochas apelidada como Stonehenge espanhol, surgiu pela 4°vez em 94 anos. É suposto que a estrutura tenha cerca de 5000 a.C e está totalmente exposta no reservatório de Valdecanas, onde segundo autoridades, o nível de água despencou para 28% da capacidade, motivado pelas condições climáticas que a região está enfrentando.

Pelo mundo, estruturas antigas também continuam aparecendo, como estatuas budistas com cerca de 600 anos, na China; restos de navios alemães, da Segunda Guerra Mundial, na Sérvia e uma bomba de 450 quilos, da Segunda Guerra Mundial, descoberta na Itália. Todos esses descobertos em rios que tiveram uma grande baixa no seu nível de água.

