Operação de Corregedoria prende ex-sargento flagrado com R$ 100 mil em contrabando

Uma operação da Corregedoria, deflagrada na manhã de hoje (24), prendeu o 3º sargento da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, T.S.M. Em 2018 ele foi flagrado com mercadorias de contrabando avaliadas em R$ 100 mil, junto com um outro terceiro-sargento, após denúncia anônima.

O militar foi preso em casa, no Bairro Santo Antônio e foi levado para a corregedoria. Todos os mandatos de busca realizados pela operação acontece na Capital.

Os dois militares que foram acusados do crime de tráfico de drogas foram condenados em 2019 por descaminho, mas a pena foi suspensa mediante prestação de serviço gratuito à comunidade, comparecimento mensal em juízo e não ser processado criminalmente.

O sargento é conhecido nas redes sociais como influenciador digital. Seu Instagram tem cerca de 7 mil seguidores e seu conteúdo exalta a atuação de militares em defesa dos “bons costumes”.

Gledson Alves de Souza, advogado do suspeito, esteve no prédio da Corregedoria. De acordo com o advogado nenhuma evidência de que ele traficava drogas foram encontradas.

“Não entregaram droga, não negociaram, não tem nenhuma mensagem trocada ali dizendo quanto iam receber, quando iam vender a droga, não tinha nada disso. A única conversa que tem é uma denúncia de crime. Foi um mal entendido. Não tem nenhuma mancha ali. ”

O militar foi excluído das fileiras da Polícia Militar, em cumprimento a uma decisão judicial. Em 2018, e mais dois militares foram flagrados com contrabando avaliado em R$ 100 mil. O flagrante aconteceu na MS-162, sentido Sidrolândia a Maracaju, após denúncia anônima.

Operação Magna Manu

Deflagrada na manhã desta quarta-feira (24), a operação “Magna Manu”, da Corregedoria da Polícia Militar, foi realizada para prender preventivamente militares que estavam desviando drogas apreendidas para revender em Campo Grande.

Além da prisão de hoje, outro militar que não teve o nome divulgado, também foi levado para a corregedoria na manhã de hoje.

De acordo com investigações, existe a suspeita de participação de policiais militares na prática dos crimes de peculato e tráfico de drogas. Suspostamente, eles estariam pegando a droga que apreendiam para revender.

