Em tentativa de feminicídio, homem fere mulher com facão

Um indígena de 29 anos, foi preso em flagrante após tentar matar a esposa a golpes de facão. O crime ocorreu em Coronel Sapucaia, a 383 quilômetros de Campo Grande, na comunidade indígena Taquaperi, na segunda-feira (22).

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem teria ingerido bebida alcóolica durante o dia e entrou em discussão com a esposa. Durante a briga, o suspeito tentou atingir a mulher com um golpe de facão, mirando no pescoço dela. A vítima conseguiu levantar os braços para se defender e o golpe acertou a testa.

Ela foi levada para o Hospital Municipal para atendimento médico. O homem foi imobilizado pelo cacique da aldeia até o momento da chegada da Polícia. A arma do crime não foi localizada e o suspeito foi levado para a Delegacia para realizar os procedimentos de corpo de delito.

O caso foi registrado na Delegacia Civil de Coronel Sapucaia como Homicídio simples na forma tentada e violência doméstica.

Caso com vítima

No início de agosto, uma indígena foi assassinada por estrangulamento na aldeia de Amambai, a 351 quilômetros de Campo Grande. O principal suspeito foi o marido, que ainda antes de ser preso, tentou simular uma situação de suicídio. O crime foi identificado como feminicídio.

Com informações do repórter Carlos Eduardo Ribeiro.

Serviço

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

O canal envia o assunto aos órgãos competentes no município de origem da criança ou do adolescente.

Leia mais: Feminicídio: Homem é preso por matar esposa em aldeia de Amambai