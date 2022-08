Stonehenge espanhol aparece pela 4° vez em 96 anos após seca

A Espanha anda passando por uma intensa seca neste ano de 2022 e como efeito colateral, um círculo de pedras pré-históricas, localizadas em uma represa na província de Cáceres, ficou amostra. Conhecida como o dólmen de Guadalperal, a estrutura ganhou o apelido de Stonehenge espanhol, em referência ao britânico.

É suposto que a estrutura tenha cerca de 5000 a.C e está totalmente exposta no reservatório de Valdecanas, onde segundo autoridades, o nível de água despencou para 28% da capacidade, motivado pelas condições climáticas que a região está enfrentando.

Um dos especialistas que está estudando o círculo é o arqueólogo Enrique Cedillo, da Universidade Complutense de Madri, que comentou ser uma surpresa e uma rara oportunidade poder acessar o Stonehenge espanhol, que normalmente fica submerso.

A estrutura foi vista apenas quatro vezes na história, sendo a primeira no ano de 1926, pelo arqueólogo alemão Hugo Obermaier. No ano de 1963 ela ficou submersa, motivado por um projeto de desenvolvimento da ditadura de Francisco Franco, que inundou a área.

A movimentação das pedras para um museu ou outro lugar em terra firme, chegou a ser defendida por Associações de História e de Turismo locais, mas nada foi decidido. Enquanto isso, as estruturas ajudam a aumentar a economia local, já que se tornaram um ponto turístico.

Atualmente, as mudanças climáticas colocaram a península ibérica em seu período mais seco em 1.200 anos e o esperado é que as chuvas de inverno continuem diminuindo cada vez mais.

Leia mais sobre: Espanha enfrenta segunda onda de calor do ano e temperaturas chegam a 43°C

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.