Filha de brasileiros sequestrada pelo Hamas é encontrada morta

Celeste Fishbein, 18 anos, filha e neta de brasileiros, que havia sido sequestrada pelo grupo palestino Hamas, está morta. A informação foi confirmada pelo SBT News, com o tio da família na manhã desta terça-feira (17).

Os familiares estavam a procura dela desde 7 de outubro, quando Celeste parou de dar notícias, após o ataque do grupo Hamas em Israel.

Desde a informação de que Fishbein havia sido raptada, a família divulgou e compartilhou cartazes e posts nas redes com dados da jovem.

O tio de Celeste, Mario Fishben, disse que recebeu a confirmação do exército israelense, que encontrou o corpo dela. As informações iniciais vindas do exército de Israel era de que a jovem era feita refém em Gaza.

Celeste estava no kibutz Beeri, no sul de Israel e próximo à Faixa de Gaza junto ao namorado Dor Haider quando o grupo extremista invadiu o local.

Além dos 199 reféns, o Hamas deixou outras cem pessoas mortas durante o ataque.

Com informações do SBT News

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: