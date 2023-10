Itamaraty confirma morte de brasileira em atentados em Israel

O Ministério das Relações Exteriores – Itamaraty – confirmou, nesta sexta-feira (13), a morte da brasileira Karla Stelzer Mendes, de 42 anos, durante atentados realizados pelo Hamas no sul de Israel, a partir do dia 7 de outubro.

Afirmou que essa é a terceira morte de brasileiros confirmada nos atentados ocorridos em Israel.

“Ao solidarizar-se com a família, amigas e amigos de Karla, o governo brasileiro reitera seu total repúdio a todos os atos de violência contra a população civil”, informa nota do Itamaraty.

O governo brasileiro também já havia confirmado as mortes de Bruna Valeanu, de 24 anos, e de Ranani Nidejelski Glazer.

Com informações da Agência Brasil.

