Inscrições seguem abertas para processo eleitoral do Conselho dos Direitos do Negro de MS

As inscrições para o processo de eleição do Conselho Estadual dos Direitos dos Negros de MS (Cedine) seguem abertas até a próxima segunda(23).

Entidades que possuem o interesse em participar do conselho devem se enquadrar em alguns critérios, como: comprovar que atuam na garantia dos direitos e visibilização da população negra do estado; Atuar na área há pelo menos 1 em Mato Grosso do Sul; Apresentar relatório anual atualizado de atividades na área de defesa dos direitos humanos.

As entidades deverão indicar um titular, suplente e os delegados. As oito mais votadas serão consideradas vitoriosas no processo seletivo e farão parte do conselho. O Cedine tem como objetivo articular e promover o direito das pessoas negras do estado e sugerir políticas públicas para a ação do governo e ações não governamentais.

A eleição acontece no dia 04 de dezembro de 2023 e vale para o biênio 2023-2025. Para mais informações sobre as regras e documentação, acesse o edital.

