EUA: loteria que recebe apostas do Brasil e iria sortear R$ 10 bilhões é adiada

O sorteio do prêmio recorde do Powerball, uma tradicional loteria dos Estados Unidos foi adiado. Previsto para acontecer na madrugada desta terça-feira (8), o evento teve a data alterada após uma das 48 lotéricas que participam do jogo “ainda estar processando as vendas e os dados das apostas”.

O adiamento segue a regra que obriga as casas participantes a entreguem todas as informações dos bilhetes vendidos antes dos números serem sorteados, de acordo com os organizadores. “Assim que o Powerball receber a apresentação pendente, a tiragem irá seguir”, finalizou o comunicado.

A nova data prevista para o sorteio acontecer é nesta quarta-feira (9) no horário local (entre o final da manhã e início da tarde no horário de Brasília). A expectativa é de que o prêmio gire em torno de US$ 1,9 bilhão (cerca de R$ 10 bilhões na cotação atual). Apostas brasileiras também foram aceitas e poderiam ser feitas por sites especializados.

O atual prêmio chama a atenção pois é o maior da história da loteria. Anteriormente, o mais alto foi de US$ 1,586 bilhão, em janeiro de 2016, onde três apostadores acabaram ganhando: um de Chino Hills (Califórnia), outro de Mumford (Tennessee) e o último de Melbourne Beach (Flórida).

O Powerball funciona com 5 números principais em um conjunto de 69 bolas brancas e um número chamado Powerball, que surge de uma das 26 bolas vermelhas. Para levar o prêmio para casa, é preciso acertar ao menos uma bola vermelha na aposta. Se um jogador acertar todos os seis números, ele leva o prêmio máximo. Nos Estados Unidos, cada bilhete custa US$ 2 (cerca de R$ 10).

Apesar do atraso na realização do sorteio, a venda de bilhetes continua encerrada.

