Inicia processo de transição entre Governos

Após período de eleição o Governo do Estado já começa a tratar o período de transição do Governo de Reinaldo Azambuja (PSDB), para entregar ao seu sucessor Eduardo Riedel (PSDB). Hoje (8), o governador convocou uma reunião com os envolvidos.

“Vamos entregar o governo redondo, sem nenhum problema para o próximo gestor. Vamos deixar dinheiro disponível para a conclusão das obras. São muitas em andamento e que não vão acabar até 31 de dezembro até porque algumas começaram agora. Mas não vamos passar restos a pagar”, destacou Reinaldo.

A reunião contou com a participação dos secretários, adjuntos e chefes de fundações e autarquias. Eles receberam uma cópia da lei que dispõe sobre a instituição de Comissão de Transição Governamental e os documentos e informações obrigatórios a serem entregues.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.