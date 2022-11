VÍDEO: incêndio atinge edifício de 35 andares em Dubai

Em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, um edifício próximo ao arranha-céu mais alto do mundo, o Burj Khalifa, foi atingido por um incêndio nesta segunda-feira (7).

Conhecido como Boulevard 8, o edifício de 35 andares pegou fogo, sendo possível observar as chamas pelo lado de fora da torre. De acordo com autoridades locais, o incidente começou pela madrugada, por volta das 3h e rapidamente se espalhou pela estrutura. Até o momento não se sabe o motivo que iniciou as chamas.

De acordo com o porta-voz da Defesa Civil, “todos os moradores foram evacuados com segurança e não houve feridos ou vítimas. As equipes chegaram ao local cinco minutos depois que a sala de operações foi alertada sobre o incêndio às 3h11”.

“O comandante de campo confirmou às 4h52 que o fogo foi controlado e às 6h08, as operações foram completamente encerradas e o local foi entregue às autoridades competentes para tomar as medidas necessárias”, acrescentou no pronunciamento.

Grande incêndio em um prédio de 35 andares em Dubai nessa madrugadapic.twitter.com/7pBZMIJpZP — Observatório Internacional (@observint) November 7, 2022

O Boulevard 8 foi construído pela imobiliária Emaar, responsável também pelo desenvolvimento da torre Burj Khalifa. Até o momento a empresa não se pronunciou sobre o incêndio.

É comum incêndios desse porte acontecerem em Dubai. Em abril de 2022, o hotel Swissôtel Al Murooj, também próximo ao Burj Khalifa, foi atingido por chamas de grandes proporções, gerando graves danos ao estabelecimento. Durante o ano novo de 2015, Address Hotel, de 63 andares, também pegou fogo, na região central. Coincidentemente, o edifício está próximo ao Burj Khalifa.

Essas situações levantaram dúvidas sobre as credenciais de segurança das construções da cidade, assim como os revestimentos e outros materiais utilizados.

