Fundação de Cultura realiza última oficina de Cerâmica Terena

Será realizada a partir desta terça-feira (08), a última oficina de 2022 do projeto Artesania: será a Oficina de Cerâmica Terena com a artesã Rosenir Batista, promovida pela FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul). A oficina acontece de 8 a 11 de novembro, das 8 às 17 horas no Memorial da Cultura Indígena, que fica na Rua Galdino Pataxó, 131, Bairro Tiradentes, em Campo Grande.

O público-alvo são alunos selecionados pelas lideranças da comunidade indígena residente na Aldeia Urbana Marçal de Souza. O objetivo é a formação de novos artesãos por meio do repasse da técnica tradicional de modelagem da cerâmica Terena, apresentação e preparo da matéria-prima (argila), modelagem de objetos utilitários como travessas e panelas; processo de secagem e técnicas de queima das peças, pintura e acabamento.

A índia Terena Rosenir Batista é uma das principais representantes da arte em Cerâmica Terena em Mato Grosso do Sul, dom adquirido de seus ancestrais, e lapidado desde sua infância. Hoje a matriarca repassa este conhecimento e cultura para seus descendentes, e o conhecimento e as técnicas continuam sendo passadas de geração em geração. Além de repassar seu conhecimento para sua família e seu Povo, ela também já ministrou diversas oficinas de capacitação para outros artesãos.

A FCMS, por meio da Gerência de Desenvolvimento de Atividades Artesanais, tem levado o projeto para o interior do Estado desde 2007 com o objetivo de empreender a curto e médio prazo numa fonte local de trabalho e renda sustentável. Assim, tem contribuído ativamente para a criação de núcleos produtivos com respaldo e cuidados específicos para sua inserção no mercado competitivo.

Leia mais: