Esquenta ai, pô: The Rock leva marmita para jantar em restaurantes

Aos 50 anos, o ator Dwayne Johnson, mais conhecido como The Rock, precisar focar na sua alimentação pra manter o seu tão famoso porte físico, mas as vezes, a gente nem imagina o que ele precisa fazer para se manter na linha. Para matar um pouco a nossa curiosidade, o diretor Stephen Merchant revelou apenas uma das coisas que o astro de cinema faz pela dieta.

Em entrevista para uma rádio americana, o cineasta afirmou que não se lembrava quem teria lhe dito, se teria sido um conhecido ou o próprio The Rock, mas que “quando ele vai jantar com amigos, ele tem que levar sua comida ao restaurante e fazer com que eles a aqueçam. Porque ele precisa ter uma dieta muito estruturada”.

Stephen ainda relembrou sobre uma situação que aconteceu durante uma reunião com o artista. “Me lembro também de ter uma reunião com ele no Texas. Estávamos tendo uma reunião sobre o filme e um alarme tocou às 15h17. Dwayne foi até a geladeira, pegou [um pote com] peru e arroz com ’15h17′ escrito nele e o colocou no micro-ondas”, disse enquanto gargalhava.

Atualmente, Dwayne Johnson está no elenco do filme ‘Adão Negro’, da DC Comics, com previsão de estreia no Brasil em 20 de outubro, estrelado em conjunto com Sarah Shahi, Viola Davis e Pierce Brosnan.

Veja mais: Dia do Estagiário: confira a receita de mistura para para levar na marmita

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.