Dia do Estagiário: confira a receita de mistura para para levar na marmita

No dia 18 de agosto é celebrado o Dia do Estagiário, função presente na maioria das empresas e estabelecimentos. A ideia da data surgiu com a criação do decreto n° 87.497 de 18 de agosto de 1982 e que regulamentava os direitos e deveres desse tipo de contratação.

Como a função é atrelada aos estudos, muitos estagiários levam as famosas marmitas para o almoço ou até mesmo lanche. Conhecido como um período de dinheiro mais curto e finanças apertadas, veja uma receita de mistura (geralmente a proteína da refeição) que serve para inserir em várias marmitas.

Carne de Panela com Batata

Ingredientes:

1 kg de carne de acém cortada em cubos grandes

2 colheres (sopa) de óleo de milho

2 colheres (sopa) de cebola granulada

2 cubos de caldo natural

colorau a gosto

cheiro-verde desidratado a gosto

água ate cobrir a carne

5 batatas médias descascadas e cortadas ao meio

Modo de Preparo:

Em uma panela de pressão coloque o óleo e a cebola, deixe até que ela fique bem moreninha. Junte a carne cortada em cubos médios, deixe dourar por 15 minutos. Junte os 2 cubos de caldo natural e o colorau a gosto. Coloque a água até que cubra a carne, não ultrapasse a carne. Coloque na pressão por 25 minutos.

Retire do fogo, tire a pressão e junte as batatas e o cheiro-verde. Coloque na pressão novamente, conte 5 minutos após a panela de pressão começar a apitar e desligue o fogo.

Dica: Essa carne pode ser substituída por qualquer outra proteína, com os temperos de sua preferência e que estiverem disponíveis na sua casa. Ela vai bem com arroz, saladas em geral, feijão e até macarrão.