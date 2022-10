Embaixada do Brasil em Kieve alerta brasileiros após bombardeios

A embaixada brasileira localizada em Kiev, na Ucrânia, divulgou nesta segunda-feira (10) uma nota onde recomendam aos brasileiros que estão no país ucraniano permanecerem “em local protegido enquanto durarem os alertas de ameaça aérea”. O texto foi divulgado após o aumento dos bombardeios em diversas cidades da Ucrânia, assim como a possibilidade de novos ataques.

“A Embaixada do Brasil em Kiev recomenda fortemente aos brasileiros na Ucrânia a seguir as orientações das autoridades locais e a permanecer em local protegido enquanto durarem os alertas de ameaça aérea. Deslocamentos só devem ser iniciados após o fim do alerta, quando houver condições de segurança”, diz o comunicado.

A embaixada ainda informa que se os cidadãos brasileiros que estiverem em situação de emergência devem entrar em contato pelo número de plantão +380 50 384 5484. “A embaixada reitera sua recomendação de que sejam evitadas todas as viagens à Ucrânia, bem como a permanência no país”, complementou.

Desde setembro deste ano, Vladimir Putin deixou em suspenso o discurso de que se a integridade territorial russa sofresse alguma ameaça usaria “todos os meios disponíveis para proteger” seu povo. Na ocasião ele chegou a acrescentar que “isso não é um blefe”. Logo em seguida, foi anunciada a convocação de 300 mil reservistas russos.

Recentemente a tensão entre os países ficou ainda mais intensificada, após a explosão da ponte rodoviária e ferroviária que liga Rússia e Crimeia, no dia 8. Desde então, a península é usada como base para a frota que opera no Mar Negro, e como rota de abastecimento das forças militares russas que atuam no sul da Ucrânia.

