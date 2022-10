Guerra da Ucrânia: Rússia nomeia novo comandante para o conflito

O Exército russo anunciou neste sábado (8) a nomeação de um novo comandate para a guerra contra a Ucrânia. A decisão foi tomada no meio de uma série de derrotas das forças russas nos campos de batalha e da crescente pressão sobre Vladimir Putin, presidente da Rússia.

O general Serguei Surovikin, de 55 anos, foi o escolhido para comandar o que Moscou ainda chama de “operação militar especial”. Segundo informações do ministério da Defesa russo, ele liderava agrupamentos das forças ao Sul do país ucraniano, além de ser veterano da guerra civil no Tadjiquistão (1990), da 2° guerra da Tchetchênia (2000) e da intervenção russa na Síria (2015). Esta é a terceira nomeação militar de alto escalão feita pelo Kremlin em apenas uma semana.

O nome de seu antecessor, que foi substituido com a nomeação, nunca foi revelado oficialmente, mas de acordo com a mídia russa, era o general Alexander Dnornikov, um outro veterano da 2° guerra tchechena e comandante das forças russas na Síria de 2015 a 2016. A sua nomação teria sido uma tentativa de “centralizar comando e controle”.

Com a nova mudança, é perceptível que o plano não teria dado certo. A nomeação em relação ao comando da guerra surgiu também no mesmo período em que líderes de duas das cinco regiões da Rússia foram demitidos e durante a forte repressão que o país russo anda sofrendo nas terras ucranianas invadias.

Um exemplo é explosão que destruiu a única ponte que conectava o território russo à península da Crimeia, anexada pelo Kremlin em 2014, neste sábado (8). A estrutura era uma rota crucial de abastecimento das tropas de Putin no país ucraniano.

