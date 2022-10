Diversão e solidariedade marcam feriado em bar de Campo Grande

Bar da Capital tem feriado em prol do Instituto Recriar

Com o maior parque indoor em bares do país, o Hook Beers Park prepara um feriado com muita música, brincadeiras e diversão a fim de promover a solidariedade, já que toda a renda de ingressos vendidos para o parque na terça (11) e na quarta-feira (12) será destinada à compra de brinquedos que serão doados ao Instituto Recriar com a ação “Dia do Kids”.

Um dos sócios do bar, Rafael Santana, ressalta com entusiasmo o objetivo da ação. “Todos os anos nós fazemos ações com as crianças do instituto e o resultado é muito gratificante. Este ano, queremos ir além, e que cada criança receba um brinquedo de presente e todos saiam felizes.”

O local, além de oferecer atrações para os adultos, não deixa de lado os pequenos e oferece, aos frequentadores do local, várias atrações ao vivo, e o parque, com diversão garantida para crianças de todas as idades. “Temos monitoras por todo o parque e as crianças podem aproveitar em diversos brinquedos que vão desde piscinas de bolinhas, pula-pula e paredes de escalada com um custo fixo.

Enquanto isso, os adultos ouvem música ao vivo e contam com um cardápio diversificado para atender todos os públicos”, enumera Rafael. O Projeto Recriar é uma organização sem fins lucrativos que atua em Campo Grande, no Jardim Noroeste, e promove o desenvolvimento e a inclusão social das crianças e dos adolescentes em situação de vulnerabilidade por meio de aulas de músicas, dança e teatro.

O Recriar tem como fundamento e base os princípios cristãos, e por meio de suas ações proporciona a formação cidadã e participativa de crianças e adolescentes, o que ajuda a fortalecer os vínculos familiares e sociais, visando ao desenvolvimento integral dos assistidos, além de proporcionar uma transformação social na qual estão inseridos.

Serviço: O Hook Beers Park funciona na Avenida Afonso Pena, 5.872. O valor do couvert artístico nos dias de feriado é R$ 10, e o valor do parque é de R$ 20 para cada criança.

