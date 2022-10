Novo vence o Ceart fora de casa e assume a liderança na série B

O campeonato Sul-mato-grossense da Série B começou com muita emoção neste final de semana. Em três jogos, foram 8 gols marcados, com destaque ao Novo F.C que venceu na estreia em jogo complicado, fora de casa.

Nos outros dois jogos, terminaram empatados, deixando a próxima rodada da Série B, decisiva para todos os times da competição.

Acompanhe abaixo os resultados.

Náutico 2×2 Comercial E.C

O time do Náutico FC é o novato nas competições em Mato Grosso do Sul. Em sua estreia na Série B, ficou um gostinho de derrota. O time de Campo Grande, esteve a frente do placar duas vezes, mas cedeu o empate para a equipe de Três Lagoas nos minutos finais. O jogo terminou empatado e 1 ponto para ambas as equipes.

Ivinhema 1 a 1 Operário A.C

No estádio Saraivão, em Caarapó, o Ivinhema teve que buscar o empate contra o Operário AC. Com gols de Jonathan (Operário AC) e Wiker (Ivinhema), ambas equipes ficam em resultados iguais e um ponto para cada.

Ceart 0 a 2 Novo FC

Após ser rebaixado na elite estadual, o Novo retorna às competições com uma grande vitória contra o Ceart, em Itaporã. Com dois gols de Thomas, o time da Capital e se isola na liderança da competição.

De acordo com o regulamento, todas as equipes jogam entre si e os dois primeiros colocados sobem para a série A do estadual Sul-mato-grossense.

