China constrói primeira antena para maior conjunto de radiotelescópios do mundo

Os engenheiros chineses construíram a primeira antena de média frequência do Square Kilometer Array (SKA), ou “rede de um quilômetro quadrado”, marcando um passo significativo para a construção do maior conjunto de radiotelescópios do mundo.

A antena foi instalada em um local de teste em Shijiazhuang, capital da Província de Hebei, na quarta-feira. O feito atesta o papel de liderança da China no fornecimento da instalação principal e da solução de antena para o SKA.

O SKA é uma rede de milhares de antenas de rádio de diversos tipos e tamanhos localizadas em diversos lugares no oeste da Austrália e no sul da África. Ele terá uma sensibilidade e uma velocidade de pesquisa muito maiores do que qualquer outro instrumento de rádio desenvolvido até agora.

A primeira antena estabelecerá a base técnica para os 64 conjuntos de antenas de média frequência do SKA, que serão desenvolvidos por instituições da China, África do Sul e Itália.

Esse grande projeto de ciência internacional foi financiado, construído e operado conjuntamente por mais de dez países, com a China sendo um dos sete membros fundadores e um signatário da Convenção do Observatório SKA, assinada em 2019.

As metas científicas do projeto incluem estudar a formação dos primeiros objetos emissores de luz no universo, a natureza da energia escura, o campo magnético cósmico e a gravidade, bem como a busca por moléculas de vida e até civilização extraterrestre.

Com informações do Portal Xinhua.

