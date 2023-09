Após quatro dias e 500 hectares queimados, bombeiros conseguem controlar fogo em Bonito

Após quatro dias de intenso trabalho, o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul conseguiu controlar e extinguir as chamas do incêndio florestal em Bonito, em área conhecida como ‘Banhado’, no fim da tarde de ontem (21).

A tenente-coronel e chefe do CPA (Centro de Proteção Ambiental) Tatiane Inoue, explicou que a uma das preocupações era proteger a mata ciliar do Rio Formoso, região próxima aos incêndios.

“Observamos uma cicatriz de queima naquela região, de aproximadamente 500 hectares. Nossas técnicas e táticas empregadas evitaram que o incêndio se propagasse pelas laterais e ultrapassasse as margens do rio formoso, protegendo suas matas ciliares. O incêndio ficou confinado na região do Banhado”.

Os bombeiros atuam na Operação Pantanal 2023, desde o mês de julho, e nesta temporada já trabalharam em combates significativos, especialmente em diferentes áreas do Pantanal – como no Nabileque, Forte Coimbra, Salobra e Paiaguás.

Diferentes frentes

Para combater o incêndio em Bonito, foi realizado um trabalho por terra, água e ar, com o apoio da PMA (Polícia Militar Ambiental) e em quatro frentes. Foram utilizadas seis caminhonetes, com equipamentos específicos que auxiliam o combate, uma viatura tipo tanque com capacidade de 7 mil litros d’água e duas aeronaves, foram empregadas na região. Barcos de apoio com militares atuando dentro do rio também foram usados para que pudessem afunilar a área em chamas e iniciar o combate aéreo.

“Conseguimos controlar o incêndio, mas estamos em monitoramento. Pois na região, tem previsão de altas temperaturas, e com a velocidade do vento alta e a baixa umidade relativa do ar, pode dar reignição”, explicou a tenente-coronel Tatiane.

Durante a madrugada de quinta-feira, as equipes, que contam com 48 militares, intensificaram a operação para conter a área de fogo. No início da tarde, a operação recebeu o reforço do Grupamento de Operações Aéreas.

Guarnições de Bonito, Aquidauana, Corumbá e Campo Grande, além do staff de comando da operação do CPA, auxiliam no combate aos incêndios de grandes proporções.

Local de pântano

A característica do banhado, semelhante a um pântano, facilita a propagação das chamas, não sendo possível determinar uma direção exata, o que dificultou o combate, além da dificuldade de acesso ao local, visto que se trata de uma área de brejo. A Prefeitura de Bonito informou que nenhuma propriedade foi atingida.

Desde o dia 17 de julho, o Corpo de Bombeiros Militar de MS está em alerta para atuar em caso de incêndios florestais no Pantanal, e também no Cerrado e Mata Atlântica, biomas presentes no Estado.

Com o alerta, publicado pelo Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), foram suspensas as autorizações ambientais de “queima controlada”, até 31 de dezembro deste ano. Na prática, o período é de cautela e monitoramento constante. O que possibilita a pronta atuação das equipes a postos em diferentes regiões do Estado, nas ocorrências como os três atendimentos atuais de combate a incêndios.

