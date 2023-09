Kayky Brito sai da UTI e já conversa com familiares

O ator Kayky Brito recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), está consciente e progredindo, informou boletim médico divulgado nesta sexta-feira (22). Ele foi atropelado no início de setembro, no Rio de Janeiro, e sofreu uma politrauma corporal e traumatismo craniano

“O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito recebeu alta da unidade de terapia intensiva. Ele está consciente, conversando com os familiares e cooperando no processo de reabilitação ortopédica”, informou a nota.

Com informações de Estadão Conteúdo.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: