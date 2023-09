CNH MS Social convoca mais de 1,3 mil inscritos

Nesta sexta-feira (22), o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) fez a convocação dos últimos 1.329 candidatos aprovados na primeira edição do Programa CNH MS Social, em ampla concorrência. O programa criado em 2022, pelo Governo do Estado e executado Detran, abriu cinco mil vagas para obtenção da primeira CNH.

A convocação está dividida em seis editais por regionais: Campo Grande, Naviraí, Coxim, Jardim, Três Lagoas e Nova Andradina, que informa a data, o horário e o local que os candidatos devem comparecer ao Detran para abrir o processo. Para conferir os aprovados, acesse os editais no Diário Oficial do Estado (páginas 33 a 68)

O programa CNH MS Social já abriu mais de três mil processos de primeira habilitação em todo estado. “O programa tem nos trazidos histórias de superação e mudança de vida. Temos muito orgulho em ver pessoas de todo estado mudando suas vidas com o benefício da CNH gratuita”, comentou o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade Junior.

Vidas transformadas

O Programa já mudou a realidade de diversos sul-mato-grossenses, como a Bombeiro Civil Heveliyn Rosana dos Santos Pereira, de 21 anos, que teve uma oportunidade de emprego perdida por não ter CNH. “Estava com uma proposta ótima de emprego, super tranquilo e que precisava de CNH categoria A. Eu não tinha, então perdi a vaga. Graças à Deus e a CNH Social não terei mais esse problema”, conta a jovem ao receber sua CNH.

O processo da CNH MS Social é como outros processos de obtenção da CNH, com exames, psicológico e de aptidão física e mental (médico), curso teórico técnico e prova teórica, aulas práticas de direção veicular, seguida do exame prático.

Com informações do Governo de Mato Grosso do Sul.

