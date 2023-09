China ajusta políticas de crédito imobiliário

Os órgãos de fiscalização financeira da China anunciaram na quinta-feira (31), que as políticas de crédito imobiliário serão ajustadas e otimizadas. As taxas de juros das hipotecas existentes para compras de primeira casa serão reduzidas, de acordo com um comunicado conjunto divulgado pelo Banco Popular da China e pela Administração Nacional de Regulação Financeira.

A partir de 25 de setembro, os mutuários de hipotecas existentes para compras de primeira casa podem tentar reduzir suas taxas de juros solicitando uma mudança de taxa no contrato ou uma troca por uma nova hipoteca.

A medida reduzirá as despesas com juros para os tomadores de empréstimos hipotecários e ajudará a estimular o consumo e o investimento. O setor bancário também terá uma facilidade no pagamento antecipado de hipotecas, o que aumentará sua receita de juros, informaram os dois órgãos de fiscalização financeira.

Os bancos e mutuários hipotecários serão orientados a negociar de forma independente de acordo com os princípios baseados no mercado e no Estado de direito para reduzir a taxa de juros dos empréstimos imobiliários existentes de forma ordenada e manter a ordem de concorrência do mercado, acrescentaram.

O país também implementará uma política uniforme sobre a taxa mínima de entrada para hipotecas de moradias comerciais de pessoas físicas, tanto para a compra da primeira quanto da segunda moradia, informou outro comunicado.

A taxa de entrada mínima para as hipotecas de residências comerciais dos indivíduos para a compra de primeira e segunda casa será ajustada para não ser inferior a 20% e 30%, respectivamente, em todo o país.

De acordo com as mudanças acima, os governos locais podem alterar as políticas de crédito habitacional relacionadas de uma maneira específica da cidade, de acordo com o comunicado.

Os ajustes nas políticas de crédito imobiliário ecoaram o pedido da liderança do Partido Comunista da China e do governo chinês, que em julho pediram a implantação de políticas otimizadas do mercado imobiliário para se adaptar às principais mudanças no mercado e atender a diferentes demandas.

Muitas cidades chinesas anunciaram recentemente mudanças nas políticas de crédito habitacional, como permitir que os compradores de casas desfrutem de empréstimos preferenciais para compras de primeira casa, independentemente de seu histórico de crédito anterior.

Com informações da XINHUA Agency News

