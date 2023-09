Riedel discute MS com executivos do BID e Banco Mundial nos EUA

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, esteve nesta quinta-feira (31) nas sedes do BIRD (Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, mais conhecido como Banco Mundial. Instituição financeira internacional ligada à Organização das Nações Unidas), e BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), em Washington (DC) nos Estados Unidos, para discutir questões como a preservação do Pantanal e projetos de infraestrutura.

“Duas agendas importantes para o nosso Estado. No Banco Mundial discutimos mais questões de infraestrutura e projetos estruturantes dentro de uma nova modelagem. No BID, além de PPPs, a pauta foi avançar em algo estruturante para o nosso principal bioma, o Pantanal”, explicou Eduardo Riedel.

Acompanhado do titular da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Jaime Verruck, e da secretária especial da EPE (Escritório de Parcerias Estratégicas), Eliane Detoni, o governador explicou ainda que os projetos de infraestrutura englobam importantes rodovias do Estado.

Riedel destacou ainda a importância dos ministros Carlos Fávaro (Agricultura), e Simone Tebet (Planejamento), nas tratativas juntos aos bancos internacionais, especialmente na pauta tratada com o BID, onde o MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) já anunciou aporte de US$ 400 milhões para melhorias em várias áreas de saneamento e sustentabilidade na região do Pantanal.

Como o Brasil é um dos países membros fundadores do BID, cabe ao país designar um 'governador' para representá-lo na 'Assembleia de Governadores'. Atualmente, tal cargo é ocupado pela ministra Simone Tebet.