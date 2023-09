Autoridades financeiras da China consideram novo apoio político para o setor privado

Em uma reunião recente envolvendo reguladores financeiros e a Federação Chinesa de Indústria e Comércio, as autoridades financeiras da China anunciaram planos ambiciosos para impulsionar o desenvolvimento do setor privado do país. Esta iniciativa visa fortalecer a economia privada, estimulando a inovação científica, a tecnologia verde e o desenvolvimento de baixo carbono.

Pan Gongsheng, presidente do Banco Popular da China, declarou durante a reunião que um aumento significativo de recursos financeiros será direcionado para o setor privado. Além disso, a oferta de crédito será ampliada, principalmente para empresas que atuam em áreas estratégicas, como a inovação científica e tecnológica.

Uma das medidas destacadas por Pan Gongsheng é a melhoria do acesso a empréstimos e o aumento da escala de financiamento por meio da emissão de bônus. Empresas privadas também serão incentivadas a abrir seu capital ou a realizar refinanciamentos, proporcionando mais oportunidades para expansão e desenvolvimento.

Zhou Liang, vice-chefe da Administração Nacional de Regulação Financeira, enfatizou o compromisso do órgão em reduzir os custos de financiamento para empresas privadas, tornando mais fácil o acesso aos serviços financeiros. A criação de um ambiente financeiro mais favorável ao setor privado também é uma prioridade.*

Wang Jianjun, vice-presidente da Comissão Reguladora de Valores da China, prometeu apoiar ativamente as empresas de valores mobiliários no fornecimento de serviços de alta qualidade para empresas privadas. Além disso, ele destacou a importância de lidar eficazmente com os riscos associados às incorporadoras privadas, utilizando ferramentas como ações e obrigações.

Durante a reunião, vários acordos de cooperação estratégica foram assinados entre instituições financeiras e empresas privadas, bem como entre incorporadoras privadas e as bolsas de valores de Shanghai e Shenzhen. A Associação Nacional de Investidores Institucionais do Mercado Financeiro também se comprometeu a desempenhar um papel ativo nesse processo.

Com informações da XINHUA Agency News