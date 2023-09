Durante perseguição a adolescente de moto, viatura policial bate em muro de residência

Na noite de ontem (31), uma viatura da Polícia Militar acabou acertando os muros de uma residência, durante uma perseguição a um adolescente que guiava uma motocicleta em alta velocidade, pelas ruas de Aquidauana, a 141 quilômetros de Campo Grande. Ninguém, ficou ferido na ação, mas o adolescente foi apreendido com entorpecentes.

Segundo informações do site O Pantaneiro, os policiais depararam com o adolescente em alta velocidade pelas ruas, realizando manobras e colocando em risco a vida de pedestres. Ao avistar o veículo, uma equipe da Polícia Militar resolveu abordar o veículo, mas o adolescente não respeitou a ordem de parada e invadiu a contramão na tentativa de fugir dos policiais.

Durante a perseguição, a viatura conseguiu aproximação na motocicleta, mas na tentativa de evitar uma colisão, acertou o muro de uma residência na Rua Estevão Alves Correa, esquina com a 15 de Novembro, região central de Aquidauana. Apesar do susto e os estragos, ninguém ficou ferido.

Durante a ação, o adolescente caiu da motocicleta alguns metros a frente. De acordo com a polícia, a motocicleta estava vencida e com o jovem, foram encontrados maconha.

