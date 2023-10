 Chengdu, na China, sedia a 81ª Convenção Mundial de Ficção Científica (WorldCon)

A cidade de Chengdu, capital da província de Sichuan, no sudoeste da China, se tornou o centro das atenções do mundo da ficção científica ao sediar a 81ª Convenção Mundial de Ficção Científica, conhecida como WorldCon. Chengdu é a segunda cidade na Ásia e a primeira na China a receber esse prestigioso evento, que é considerado um dos maiores, mais aguardados e mais antigos encontros de ficção científica em todo o planeta.

Sob o tema “Conheça o Futuro”, a Chengdu WorldCon destaca a relação simbiótica entre a ficção científica e a cidade, oferecendo uma plataforma para mais de 200 atividades, painéis de discussão e exposições temáticas, abrangendo uma área de 5.000 metros quadrados. O evento também inclui a celebração do Prêmio Hugo, um dos mais renomados prêmios de ficção científica do mundo.

Escritores famosos de ficção científica de diversas partes do mundo, incluindo os vencedores do Prêmio Hugo, como Liu Cixin e Robert J. Sawyer, estão participando deste evento de cinco dias. Eles compartilham seu conhecimento sobre as últimas tecnologias, exploram visões de um mundo futuro e interagem com entusiastas do gênero.

Nos últimos anos, Chengdu tem feito grandes esforços para desenvolver sua indústria cultural de ficção científica e se estabelecer como um polo importante para o gênero na China. Essa dedicação e empenho resultaram na seleção de Chengdu como a sede da WorldCon 2023, um anúncio feito em dezembro de 2021.

