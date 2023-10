Sustentabilidade é destaque em estudos sobre avicultura

Na última semana, o presidente da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS), André Dobashi recebeu, em Campo Grande/MS, o grupo de estudos em avicultura do Fundo Nuffield Farming. A agenda na capital sul-mato-grossense integrou o itinerário da delegação do Reino Unido, composta por produtores, técnicos, pesquisadores, executivos, representantes da indústria e varejistas, que passará 10 dias no Brasil.

Na oportunidade, Dobashi apresentou números da produção de soja e milho de Mato Grosso do Sul e explicou como o produtor tem se comprometido com a sustentabilidade durante todo o ciclo produtivo. “Aqui no estado nós temos um histórico de aumento de área em sistema de conversão, ou seja, aumentamos o potencial produtivo de áreas de pastagem degradadas a partir da introdução de um sistema integrado entre pecuária e lavoura”, disse Dobashi, enfatizando que o sequestro de carbono no sistema integrado apresenta maiores índices quando comparado com paisagens naturais.

O Programa de Certificação Round Table on Responsible Soy Association -RTRS, em propriedades já certificadas pelo Algodão Brasileiro Responsável de Mato Grosso do Sul e os avanços trazidos pela adoção de biotecnologias no setor produtivo também integraram a pauta da reunião.

Para atender o objetivo da viagem que é conhecer o cenário brasileiro em relação à sustentabilidade na produção e rastreabilidade dos grãos utilizados na alimentação de frangos de corte e postura, a agenda dos nuffieldianos compreende imersões em propriedades de referência em produção sustentável de Mato Grosso do Sul, além de reuniões técnicas.

Juntamente com Dobashi, representaram o Brasil, o presidente do Sindicato Rural de Eldorado e integrante da Nuffield, Alexandre Junqueira Neto; a integrante da Nuffield, Júlia Cristina Campos; e a chefe de Sustentabilidade da Seara, Sheila Guebara.

Fundo Nuffield Farming

Fundada pelo empresário e filantropo William Morris, em 1947, no Reino Unido, a Nuffield tem o objetivo de promover o desenvolvimento de líderes do setor produtivo, a partir da troca de conhecimento, experiências e networking em diversas regiões do mundo.

A principal iniciativa da Nuffield é o Programa de Bolsas Nuffield, que oferece a oportunidade para profissionais engajados no setor agropecuário aprofundarem seus conhecimentos, desenvolverem habilidades de liderança e ampliarem perspectivas sobre a produção, indústria e varejo por meio de viagens de estudo.

