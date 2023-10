Vânia Abreu esclarece sobre sua elegibilidade nas eleições do Crea-MS 2023

Primeira mulher a candidatar-se ao cargo e primeira a assumir a presidência nos 40 anos de existência do Crea-MS (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul), a engenheira agrimensora Vânia Abreu de Mello visitou O Estado para esclarecer sobre sua elegibilidade nas eleições à presidência do Conselho de 2023, que nos últimos dias tem sido alvo de uma Ação Pública movida pelo MPF (Ministério Público Federal).

Para a reportagem, Vânia defende a resolução nº1115/19 CONFEA que rege o processo eleitoral do sistema. “Antes de me candidatar entregamos certidões, mandatos e outros documentos para ficar em dia com o sistema e estar apta a me candidatar.”

“Este ato normativo do Conselho Federal esclarece o fato do que é cargo e o que é função. No meu caso, já ocupei um cargo na Mútua – Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea, e depois assumi o Crea-MS. Em ambos tive apenas um mandato, agora estou concorrendo ao segundo. No entanto, eu não posso ir para o terceiro”, esclarece.

“Não tem nada decidido, e se decidir, caberá ao próximo processo eleitoral do sistema receber a alteração. mas neste não, até porque fere a Constituição Federal, conforme o artigo 16 da Carta Magna, assegurando a lei que altera o processo eleitoral apenas entrará em vigor na data de sua aplicação, não se aplicando a eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência”, avalia.

Último mandato

Sobre os feitos no último mandato, Vânia pontua que a fiscalização a respeito da informalidade do setor cresceu. Além disso, que caminhou mais para o diálogo, ao invés da punição quando se trata do profissional, mas ao tratar de leigos, existe mais efetividade para garantir o mercado de trabalho aos profissionais.

Outro ponto que recebeu a atenção do Crea-Ms nos últimos anos é a valorização das profissões, segundo Vânia. “Debati todos os concursos públicos durante a minha gestão que pagavam menos que o salário mínimo e entramos com várias ações, cerca de 40, coibindo concursos pagando menos que o salário mínimo.”

Vânia cita o sucesso da luta pela valorização da área em parceria com o Governo do Estado, que já abriu dois processos seletivos pagando o piso salarial mínimo devido. “Isso tem dado um “boom” no mercado, até porque o governo estadual já abriu dois processos seletivos contratando profissionais, servindo também como incentivo ao jovem que não está tão seguro no mercado.”

Durante seu mandato, foi criado o programa Crea-Jr, Programa Jovem Profissional com banco de vagas e treinamentos para recém-formados e Banco de Talentos para suprir as necessidades da sociedade. Hoje o projeto conta com 200 estudantes participando.

Outro feito é a transformou do Crea-MS em 100% Digital, facilitando a vida dos profissionais. Completando o trabalho modernizando o parque tecnológico com a troca de equipamentos de T.I. A partir desta segunda quinzena de outubro de 2023, o portal de serviços do Crea-MS está totalmente atualizado.

Por fim, Vânia convida os eleitores aptos a votarem. “Hoje, os profissionais aptos a votar estão em torno de 8,5 mil profissionais e nas últimas eleições tivemos aproximadamente 2 mil profissionais que participaram da votação. Isso é ruim para o Crea-MS, para o Estado, pois quando levamos uma demanda ao Conselho Federal, é importante uma união volumosa para lutarmos por alguma causa”, conclui.

Propostas

Dentre as ações que serão realizadas caso seja reeleita, está a implantação da Universidade do Crea (UniCrea) uma plataforma de oferta gratuita de cursos, treinamentos e certificados; compartilhamento dos espaços e equipamentos do Crea na Capital e interior do Estado, ou seja, coworking equipados; ampliar a atuação nas instituições de ensino direcionada aos estudantes utilizando para isso o Programa Crea Júnior, reativado em sua gestão.

A chapa “O caminho certo continua” também temo objetivo de implementar a baixa automática da ART, que facilita muito o dia-a-dia do profissional.

As eleições que definirão os presidentes do Conselho Federal (Confea) e dos Regionais (Creas) e os diretores da Mútua neste ano, acontece no dia 17 de novembro, das 7h às 18h, através do site www.votaconfea.com.br