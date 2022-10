Vôlei: Brasil encara Itália por vaga em final de Mundial

Depois de um jogo eletrizante contra o Japão, o Brasil vai para mais uma batalha, desta vez contra a Itália, nesta quinta-feira, às 14hrs, em Apeldoorn, na Holanda, pelo Campeonato Mundial de vôlei feminino.

O Brasil chegou desacreditado na competição, entretanto cresceu e mostrou a força e tradição do vôlei brasileiro. Na busca de seu primeiro título mundial, o Brasil volta a encontrar o maior favorito à conquista. Na segunda fase da competição, a seleção brasileira levou a melhor contra as rivais. Agora, espera repetir o resultado para garantir um lugar na decisão.

O confronto ainda reserva um duelo particular entre as duas principais jogadoras da equipe, são elas a oposta italiana Paola Egonu, de 23 anos, e a ponteira brasileira Gabi, de 28. Na primeira partida, as duas se destacaram e foram as melhores de suas respectivas equipes.

Em dez jogos disputados no Mundial, a seleção brasileira venceu nove e perdeu apenas um. A única derrota foi na primeira fase de grupos contra o Japão. Nas quartas de final, as brasileiras encontraram as japonesas novamente e saíram perdendo por 2 a 0, mas conseguiram a virada. Quem passar para a final encara a Sérvia.

O Brasil busca quebrar o ciclo de vices na competição.

Transmissão

A partida entre Brasil e Itália será transmitida para o Brasil pelo Sportv 2.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.