Foca no meu Campão: Esplanada recebe Ludmilla nesta quinta

Após uma quarta-feira (12) sem o palco da Esplanada receber uma atração, nesta quinta-feira (13) está previsto o show que promete ser o mais lotado de todos. A cantora Ludmilla é quem vai comandar o Campão Cultural hoje.

Com hits como Maldivas, Socadona, Favela Chegou, Hoje e Numanice, sucesso absoluto do pagode, a artista se apresenta no Palco da Esplanada, localizado na Avenida Calógeras, nº 5045, a partir das 21h40. A abertura do show e aquecimento do público fica por conta do Coletivo Close, que promete não deixar ninguém parado e tem previsão de começar às 20h30. Todos os eventos são gratuitos.

Mas é obvio que não são apenas essas duas atrações que irão acontecer no Campão Cultural desta quinta-feira (13). Então se liga na programação de hoje e já monta todo o cronograma de paradas nesse pós feriado:

CULTURA DE RUA – 15h/20h

Palco Tráfico de Informações – Batalha de Slam

SLAM PLURAL: voz para todas, todos e todes

Local: Praça do Rádio; Avenida Afonso Pena, Centro

Inscrições e mais informações: 67 98151-5511

ARTES VISUAIS – 18h

Roberto Higa

Palestra e exposição documental via projeção com Roberto Higa em homenagem a conceição dos Bugres

Local: Casa de Ensaio – R. Visc. de Taunay, 203 – Amambai

TEATRO – 19h

Cocô de Passarinho – Cia Noz de Teatro, Dança e Animação (SP)

Local: Concha Acústica Helena Meirelles; Rua Antônio Maria Coelho, 6000 – Parque das Nações Indígenas

Classificação: Livre

CINE DANÇA – 19h

Local: Sala de cinema do Sesc Cultura

Avenida Afonso Pena, nº 2270

Classificação: Livre

ESPETÁCULO DE RUA – 19h30

Ubu: o que é bom tem que continuar! – Clowns de Shakespeare (RN)

Local: Feira da Orla Morena; Avenida Noroeste, 1650 (Cabreúva)

Classificação indicativa: 12 anos

MÚSICA – 20H30/21H40

Palco da Esplanada

Local: Esplanada Ferroviária; Avenida Calógeras, nº 5045

20h30 – Coletivo Close

21h40 – Ludmilla (RJ)

