Barcelona: colisão entre trens deixa cerca de 155 feridos

Cerca de 155 pessoas ficaram feridas após a colisão entre dois trens na manhã desta quarta-feira (7), em Barcelona. De acordo com informações, o acidente ocorreu por volta das 7h50 (3h40 de Brasília) na estação Montcada i Reixac-Manresa, da linha R4.

O choque entre os dois trens ocorreu em baixa velocidade e uma grande parcela dos passageiros, incluindo os feridos, saíram dos vagões por contra própria. Três feridos precisaram ser transferidos para hospitais próximos e a previsão é que eles recebam alta em breve. As evacuações dos veículos foram completadas em menos de meia hora e não houve registro de pessoas presas em ferragens.

Raquel Sánchez, ministra espanhola de Transportes, agradeceu a “rápida atuação de todos os serviços de emergência e do pessoal da ADIF [companhia pública responsável pelas ferrovias]”.

Quando questionada sobre as reclamações que a rede ferroviária catalã recebe, Sánchez respondeu que os usuário não confundissem “este episódio pontual, que nada tem a ver com todos os investimentos que fazemos na Espanha, especialmente na Catalunha, para melhorar o serviço”.

Segundo informações, a linha onde ocorreu o acidente, tem um histórico de graves acidentes nos últimos anos. Em novembro de 2018, uma pessoa morreu e outras 49 ficaram feridas devido um deslizamento de terra após fortes chuvas em Vacarisses. Alguns meses depois, um motorista morreu em uma colisão entre dois trens próximo ao local do acidente que ocorreu nesta quarta-feira.

