Sem pagamento, Sindicato anuncia nova greve no transporte coletivo

O STTCU-CG (Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande) divulgou na tarde ontem (06) um novo indicativo de greve do transporte coletivo em Campo Grande. A possível greve foi motivada pelo atraso no pagamento do salário dos profissionais que atuam no Consórcio Guaicurus e está prevista para ser iniciada a partir de sábado (10).

Em reunião realizada ontem, o presidente do Consórcio Guaicurus, João Resende, anunciou ao Sindicato que não há recursos para arcar com a folha de pagamento dos funcionários, a previsão era que o salário fosse deposito até o quinto dia útil do mês.

Presidente do Sindicato, Demétrio Freitas explica que a princípio a reunião seria para discutir o reajuste salarial de 16% revindicado pela categoria, contudo, na ocasião os motoristas foram informados sobre o atraso no pagamento.

“Marcamos uma reunião ontem para discutir o nosso reajuste, mas antes de entrarmos nesse tópico o presidente João Resende disse que talvez o consórcio não conseguiria cumprir o pagamento do salário, mas fomos informados que até o fim do dia poderia ser depositado”, explicou.

Sem uma devolutiva por parte do Consórcio Guaicurus, o Sindicato decidiu anunciar uma nova paralisação que será oficialmente deliberada em assembleia marcada para sexta-feira (09).

“Poderíamos até parar hoje, mas recentemente passamos por uma situação complicada com o atraso do vale, não fomos pagos e no dia seguinte paramos, teve uma audiência e quase levamos uma multa, então têm todo uma tramite burocrático a ser seguido. Agora vamos fazer uma assembleia sexta-feira e é bem possível que haja paralisação, não temos outra saída”, destacou Demétrio Freitas.

Conforme o Sindicato se o pagamento não for feito até sexta-feira os ônibus irão parar por tempo indeterminado a partir deste sábado (10).

Em áudio divulgado pelas redes sociais, o Tesoureiro do Sindicato, William Alves, informou que o edital de indicativo de greve será divulgado hoje pela categoria.

“A empresa não fez o pagamento do salário e não apresentou propostas por isso hoje soltaremos um edital convocando uma assembleia de indicativo de greve. Vamos soltar o edital conforme estabelece a lei e a partir disso será discutido a paralisação”, disse.

Em contrapartida, um motorista que não quis se identificar destacou ser contra a possível greve, segundo ele, uma nova paralisação traria prejuízos a categoria.

“Todo ano é desse jeito, você acha que o Sindicato está do lado dos motoristas, mas não estão. A empresa fala que não têm dinheiro para pagar os motoristas e combina a greve com o Sindicato para pressionar a prefeitura para subir o passe de ônibus”, disse.

Aumento da tarifa para R$ 8,00

Em novembro a Agereg (Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande) apresentou um novo relatório que eleva o valor da tarifa técnica do transporte coletivo para R$ 8,00 em 2023.

O preço repassado hoje aos passageiros é de R$ 4,40, de início a tarifa técnica era de R$ 5,15, mas após judicialização no Tribunal de Contas e assinatura de um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta), o município reduziu o reajuste.

Após o anúncio do reajuste a prefeitura, comunicou que pretende alinhar com a equipe de transição do governador eleito Eduardo Riedel (PSDB), meios para levantar subsídios e manter o valor mais acessível aos usuários.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.

