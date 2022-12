Atriz Kirstie Alley morre aos 71 anos

A atriz Kirstie Alley morreu aos 71 anos nesta segunda-feira (5), nos Estados Unidos. De acordo com informações divulgadas pelos seus filhos nas suas redes sociais, a artista faleceu em decorrência de um câncer.

Responsável por dar vida as personagens Mollie no filme “Olha quem está falando” ao lado de John Travolta e Diane em “As Namoradas do Papai”, a atriz descobriu recentemente um câncer agressivo e, segundo seus filhos, morreu “lutando pela vida e cercada por sua família”.

“Para todos os nossos amigos, de longe e de todo o mundo, lamentamos informar que nossa incrível, feroz e amorosa mãe faleceu após uma batalha contra o câncer, descoberto recentemente. Ela estava cercada por sua família mais próxima e lutou com muita força, deixando-nos com a certeza de sua alegria infinita de viver e das aventuras que viria pela frente. Por mais icônica que ela fosse à tela, ela era uma mãe e avó ainda mais incríveis”, diz a legenda no seu Instagram.

Lilie Price e William True, filhos da artista, encerraram o comunicado pedindo para que os fãs de Kirstie respeitem o momento de luto da família.

“O entusiasmo e a paixão pela vida de nossa mãe, os seus filhos, netos e seus muitos animais, sem falar na eterna alegria de criar, foram incomparáveis e nos deixam inspirados a viver a vida ao máximo, assim como ela fez. Agradecemos por seu amor e orações e pedimos que respeitem nossa privacidade neste momento difícil. Com amor sempre, True e Lilie Parker”, finaliza o comunicado.

Sobre Kirstie Alley

Kirstie nasceu em 12 de janeiro de 1951, na cidade de Wichita, nos Estados Unidos, e se mudou para Los Angeles no início dos anos 80 para estudar designer de interiores.

O pontapé na sua carreira nas telinhas aconteceu em 1982 com o filme “Jornada nas Estrelas II – A Ira de Khan”. Logo em sequência ela emendou trabalhos com o filme “Blind Date” e a série “North and South”.

O auge da carreira de Kirstie foi em 1989. A artista brilhou e arrancou suspiros como par romântico de John Travolta no filme “Olha quem Está Falando” no papel de Mollie. A obra fez tanto sucesso que ganhou outras duas sequências: “Olha quem está falando Também” e “Olha quem está falando Agora”.

Alley levou para casa um Emmy e um Globo de Ouro, em 1991, pela sua atuação na série “Cheers”. Em 1994, a atriz faturou o seu segundo Emmy pelo filme “David’s Mother”.

Outros trabalhos de destaque de Kirstie foram o filme “As Namoradas do Papai” e a série “Veronica´s Closet” (1997-2000). Seu último trabalho na televisão, segundo o site IMDB, foi em “Scream Queens” e “The Goldbergs”, em 2019.

